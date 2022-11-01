В Ликуд призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе

«Ликуд» обратился к Комиссару полиции и Центральной избирательной комиссии с требованием немедленно направить полицейские подкрепления на все избирательные участки в арабском секторе.

Об этом сообщает INN.

Это происходит свете серьезных случаев насилия, угроз и атмосферы террора в отношении представителей лагеря правых на избирательных участках, который начался с того момента, как в СМИ появилась информация о том, что результаты выборов зависят от результата партии «Балад». Ликуд предостерегает от масштабной попытки насильственной фальсификации результатов выборов.

Также «Курсор» сообщал, что появились первые данные экзитполов.