Выборы в Кнессет: появились первые данные экзитполов

Победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд».
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного тремя израильскими телеканалами
Так, согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, блок Биньямина Нетаниягу получает 30 мандатов в новом Кнессете.
Второе место и 22 мандата в новом парламенте будет иметь «Еш Атид».
Замыкает тройку лидеров «Религиозный сионизм», который будет представлен 15 депутатами.
В целом, по данным социологов, результаты выглядят следующим образом:
- Ликуд — 30 мандатов;
- Еш Атид — 22:
- Религиозный сионизм — 15;
- Кахоль Лаван — 13;
- ШАС — 10;
- Яхадут ха-Тора — 7;
- НДИ — 5;
- Авода — 5;
- РААМ — 5;
- Мерец — 4;
- Хадаш Тааль — 4.
Как сообщал Курсор, генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений. Так, в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию.
В друзской деревне Ярка на севере Израиля, где на предыдущих выборах поступали сообщения о нарушениях, полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями. Сообщается, что несколько человек пришли на избирательный участок и взяли большое количество конвертов, сказала Адес, добавив, что весь комитет, обслуживающий участок в Ярке, может быть заменен.
Расследуются еще пять инцидентов, продолжила она. Так, люди на избирательных участках в разных местах сообщают, что их имена уже были вычеркнуты из списка имеющих право голоса, когда они прибыли на место.
Также Курсор информировал о том, что процент проголосовавших на выборах в Кнессет по состоянию на 12:00 составлял 28,4%. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 2% больше, чем на предыдущих выборах.