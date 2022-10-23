В ЦИК рассказали, сколько будут стоить выборы в пересчете на одного избирателя

Бюджет выборов, которые пройдут 1 ноября, составляет 538 миллионов шекелей, при этом на каждого избирателя запланировано выделить около 79 шекелей.

Предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать. Сейчас их число составляет 6 788 804 человека.

В воскресенье финансовый комитет Кнессета сообщил, что бюджет ноябрьских выборов составляет 538 миллионов шекелей, на одного потенциального избирателя расходная часть запланирована около 79 шекелей.

При этом, в данный расчет не включены многие расходы, связанные с национальным оплачиваемым отпуском и работой Центральной избирательной комиссии.

Пока 153 миллиона шекелей из бюджета было выделено на выплату заработной платы работникам избирательных участков , и это составляет 28% бюджета выборов.

Еще 32 миллиона шекелей будут потрачены на меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Отдельный бюджет Центральной избирательной комиссией, утвержденный в прошлом году, составил 45 миллионов шекелей.

В своем заявлении Финансовый комитет отметил, что предложение этого года было ниже, чем предложение для прошлогодних выборов, из-за сокращения расходов, связанных с пандемией. На выборы 2021 года был выделен 231 миллион шекелей на расходы, связанные с коронавирусом.

Ранее Курсор писал, что Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет.