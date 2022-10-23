Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет

«Я думаю, Нетаниягу нужно просчитать новый курс и понять, что «Еврейский дом» — это решение, а не проблема», — заявила Шакед, рассчитывая на поддержку Ликуда.

Глава партии «Еврейский дом» Айелет Шакед участвовала в воскресенье, 23 октября, в экономической конференции.

Она заявила, что шансы ее партии быть в следующем Кнессет увеличатся, если правый блок изменит свое отношение к ней.

Министр сообщила: «Еврейский дом — очень важный голос для очень широкой общественности религиозного сионизма и правых в целом. Есть общественность, которая не идентифицирует себя с религиозным экстремизмом, возглавляемым другими партиями, и она не готова голосовать за Нетаниягу. Это нравственно правая публика, которая определенно считает «Еврейский дом» своим домом».

По ее словам, партия попробует сделать это без их помощи, но основная проблема в том, что люди хотят голосовать, однако боятся процента блокировки. «Мы провели два опроса и увидели, что без страха перед процентом блокировки у нас значительная поддержка», — пояснила Шакед.

Большинство экспертов уверены, что Нетаниягу не заинтересован в ее проходе в следующее правительство. Айелет Шакед рассказала: «В каждом опросе у него 59 и 60, не факт, что он получил бы 61 голос. Вся стратегия правых основана на БАЛАДе, который сожжет голоса в арабском секторе. На мой взгляд, полагаться на голоса арабов опасно, потому что никто не знает, что там будет на самом деле и каковы будут на самом деле проценты голосов. Если мы доверяем себе, мы должны приложить усилия, чтобы еврейский дом прошел».

Шакед еще раз подчеркнула, что делает то, во что верит. «Я верю, что есть большая общественность, чей дом — Еврейский дом. Это голос умеренного религиозного сионизма, который нельзя потерять».

Шакед также считает, что Нетаниягу пора подводить итоги. «Когда я возглавила партию, мы вернули ее в правый блок.» С одним четким заявлением от него, мы добьемся больших успехов — вместе со всем правым блоком».

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