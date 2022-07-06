Еще один автопроизводитель вскоре покинет россию

06:22, Сегодня
Авто, Новости СНГ
авто volkswagen фото
Фото: pixabay.com

Volkswagen закрывает один из своих заводов в россии — Горьковский автомобильный завод. В компании это объяснили «высоким уровнем неопределенности».

Volkswagen Group Rus ликвидирует производство в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автомобильного завода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там это объяснили высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать потенциальное восстановление производства.

Уже 5 октября предприятие будет ликвидировано.

Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в россии сосредоточены в Калуге, однако часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там завод расположен на производственной площадке Горьковского автозавода.

Ранее автомобильный концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые договоры в течение июня с выплатой до шести окладов.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ: