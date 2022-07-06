Еще один автопроизводитель вскоре покинет россию

Volkswagen Group Rus ликвидирует производство в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автомобильного завода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Там это объяснили высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать потенциальное восстановление производства.
Уже 5 октября предприятие будет ликвидировано.
Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в россии сосредоточены в Калуге, однако часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там завод расположен на производственной площадке Горьковского автозавода.
Ранее автомобильный концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые договоры в течение июня с выплатой до шести окладов.
Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.
Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.