Американская компания создает автономные системы вождения в Израиле

Компания Nvidia расширяет свои исследования и разработки в Израиле, а недавно создала инженерные подразделения для разработки программных и аппаратных решений для программ беспилотного вождения.

Американский гигант в области игр и компьютерной графики Nvidia создал группу разработчиков аппаратного обеспечения SoC Group для работы над системой на кристалле для беспилотных транспортных средств и вторую группу SW AV Group для разработки программного обеспечения в рамках платформы Nvidia Drive для автономных транспортных средств. Решения Nvidia Drive внедряются в будущие модели автономных транспортных средств, которые будут внедрять такие автопроизводители, как Volvo, китайский производитель электромобилей NIO, Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover.

Обе группы сосредоточатся на процессах планирования и принятия решений в области автономных транспортных средств, которые Nvidia назвала в своем заявлении одной из «наиболее серьезных проблем в области автономных транспортных средств». Такие автомобили должны «получать информацию от десятков датчиков и систем компьютерного зрения, планировать поездку и принимать решения на основе этой информации, используя передовые алгоритмы и технологии искусственного интеллекта (ИИ)».

Отдел автономных транспортных средств Nvidia возглавляет Ротем Авив, уроженец Израиля, проживающий в Калифорнии, директор по разработке программного обеспечения для автономных транспортных средств, который возглавляет глобальную команду с десятками сотрудников в США, Европе, Китае, а теперь и в Израиле.

В настоящее время Nvidia насчитывает более 3 000 сотрудников в семи центрах исследований и разработок по всему Израилю, а ранее в этом году объявила о добавлении еще 1 000 инженеров в существующие команды. Новые сотрудники будут поддерживать научно-исследовательские продукты и услуги Nvidia, разрабатываемые в Израиле, включая технологии высокоскоростных сетей и HPC (высокопроизводительные вычисления), проектирование DPU (блоков обработки данных), исследования в области искусственного интеллекта и архитектуру программного обеспечения.

Большая часть исследовательского центра Nvidia в Израиле опирается на команды, приобретенные полупроводниковым гигантом в результате покупки в 2020 году израильской компании Mellanox Technologies Ltd., производителя высокоскоростных серверов и решений для коммутации хранилищ, используемых в суперкомпьютерах по всему миру. Центры исследований и разработок включают Йокнеам, штаб-квартиру Мелланокса, Тель-Авив, Иерусалим, Раанану и Беэр-Шеву.

Ранее в этом году Nvidia также создала в Израиле новую проектно-конструкторскую группу, которая возглавляет разработку процессоров следующего поколения, ориентированных на ИИ, робототехнику, автономные транспортные средства и новую платформу Nvidia Omniverse.

Наряду с исследованиями и разработками, Nvidia также запускает Nvidia Inception Program for Startups, ускоритель, который работает с сотнями компаний на ранней стадии, включая 600 израильских стартапов, и Nvidia Developer Program, которая обеспечивает бесплатный доступ к предложениям Nvidia для разработчиков.

Ранее Курсор писал, что в Израиле запустят первые беспилотные общественные автобусы. Израиль проведет испытания беспилотных общественных автобусов в рамках двухлетнего национального пилотного проекта.

Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года Кнессет начал обсуждение законопроекта Министерства транспорта, который позволит впервые в Израиле проводить эксперименты на автономных транспортных средствах без водителя.

Наша редакция писала о том, что Кнессет начал обсуждение законопроекта о введении беспилотного такси в Израиле.