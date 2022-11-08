В Израиле запустят первые беспилотные общественные автобусы

12:52, Сегодня
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Фото: David Cohen/Flash90

Израиль проведет испытания беспилотных общественных автобусов в рамках двухлетнего национального пилотного проекта.

В течение следующих двух лет Израиль намерен запустить в экспериментальном порядке беспилотные общественные автобусы, чтобы облегчить пресловутые заторы на дорогах в стране и улучшить услуги для поощрения использования общественного транспорта.

Управление по инновациям Израиля (IIA) заявило в воскресенье, что для проведения испытаний по всей стране были выбраны четыре консорциума. Эксперимент начнется с испытаний в безопасных закрытых местах, а затем будет переход к испытаниям на дорогах общего пользования, где будут специальные автономные автобусные линии.  

Цель инициативы — рассмотреть возможность интеграции автономных автобусов и шаттлов в систему общественного транспорта в рамках национального плана автономного общественного транспорта стоимостью 61 млн шекелей (17,21 млн долларов), о котором впервые было объявлено в апреле. 

План также может помочь уменьшить нехватку водителей автобусов в стране, которые периодически бастуют с лета.

«Переход на автономные беспилотные автобусы поможет оптимизировать систему общественного транспорта, повысить уровень безопасности и решить проблему нехватки водителей — и все это в течение нескольких лет», — заявил в апреле генеральный директор IIA Дрор Бин.

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