В Израиле запустят первые беспилотные общественные автобусы

В течение следующих двух лет Израиль намерен запустить в экспериментальном порядке беспилотные общественные автобусы, чтобы облегчить пресловутые заторы на дорогах в стране и улучшить услуги для поощрения использования общественного транспорта.

Управление по инновациям Израиля (IIA) заявило в воскресенье, что для проведения испытаний по всей стране были выбраны четыре консорциума. Эксперимент начнется с испытаний в безопасных закрытых местах, а затем будет переход к испытаниям на дорогах общего пользования, где будут специальные автономные автобусные линии.

Цель инициативы — рассмотреть возможность интеграции автономных автобусов и шаттлов в систему общественного транспорта в рамках национального плана автономного общественного транспорта стоимостью 61 млн шекелей (17,21 млн долларов), о котором впервые было объявлено в апреле.

План также может помочь уменьшить нехватку водителей автобусов в стране, которые периодически бастуют с лета.

«Переход на автономные беспилотные автобусы поможет оптимизировать систему общественного транспорта, повысить уровень безопасности и решить проблему нехватки водителей — и все это в течение нескольких лет», — заявил в апреле генеральный директор IIA Дрор Бин.

Ранее Курсор писал, что Северная Корея атакует: хакеры пытались взломать израильскую криптофирму.