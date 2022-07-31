Audi отзывает 49 443 автомобилей

Кроссоверы Audi Q8 и Q7 2019-2021 годов выпуска отзываются из-за компонента в топливной системе, который может выйти из строя и привести к потере работоспособности автомобиля.

Неисправность топливного насоса может привести к потере работоспособности автомобилей Audi Q8 и Q7 2019-2021 годов выпуска.

Проблема затрагивает автомобили Q8 и Q7, оснащенные двигателем V6. В частности, отзыву подлежат 30 412 автомобилей Q8, произведенных в период с 8 августа 2018 года по 29 января 2021 года, и 19 031 автомобиль Q7, сошедший с конвейера в период с 24 октября 2019 года по 29 января 2021 года.

По словам автопроизводителя, в процессе может сломаться компонент топливного модуля в бензобаке. Это может привести к разрушению и повреждению уплотнительной мембраны в регуляторе давления, что в конечном итоге может привести к выходу из строя топливного модуля. Обычно это приводит к загоранию контрольной лампы системы контроля выбросов в комбинации приборов. В редких случаях, однако, двигатель может внезапно потерять мощность. Это повышает риск аварии. По данным Audi, утечки топлива не являются причиной этой неисправности.

Audi заявила, что ей не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой. Однако компания заявила, что получила 74 гарантийных претензии по поводу снижения производительности моделей Q7 и Q8 из-за обнаруженной проблемы. Для устранения неисправности компания получила от поставщика новое устройство и решила найти программное исправление, которое могло бы уменьшить пульсацию давления, вызвавшую неисправность. Компания запустила в производство новую деталь от своего поставщика 30 января 2021 года.

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