Автоэксперты рассказали, какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными

Использование дешевых аналогов зачастую может привести к неисправностях работе всех механизмов.

Автоэксперты рассказали, на каких запчастях лучше не экономить и покупать только оригинальные комплектующие.

Об этом сообщает портал Твоя Машина.

Отмечается, что в первую очередь это касается тормозных шлангов. Дешевый аналог может быстро выйти из строя, что чревато отказом всей тормозной системы. Лучше не рисковать и выбирать фирменные армированные шланги. Аналогичным образом обстоит дело с ремнями газораспределительного механизма (ГРМ), от которых зависит исправная работа всего двигателя. Неоригинальный ремень ГРМ может порваться раньше установленного срока, что приведет к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту.

Водяной насос системы охлаждения двигателя тоже должен быть оригинальным, потому что из-за его поломки может пострадать ремень ГРМ.

«Ответственно надо подходить и к выбору масляного фильтра. Сейчас на рынке представлено много аналогов, не отвечающих требованиям автопроизводителя. Некачественный фильтр может треснуть по шву и привести к серьезной утечке масла», — утверждают эксперты.

Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

В частности, залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.

Также Курсор информировал о том, что ученые обнаружили бактерии, которые производят топливо.