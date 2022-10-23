Как сэкономить топливо: советы для водителей

Британские эксперты рассказали о том, как водители могут сэкономить топливо при поездках на автомобиле, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

Автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

Об этом рассказали эксперты из Британского Королевского Автомобильного Клуба, информирует портал U-News.

Обслуживание и сервис

Залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.

Давление в шинах

Проверять давление в шинах нужно хотя бы ежемесячно, чтобы не допускать ситуации, какое колесо начало спускать. Несмотря на то, что снаружи колеса могут быть абсолютно нормальными, давление может начать падать. Следует помнить, что при спущенных шинах расход топлива будет всегда увеличиваться.

Использовать педаль газа нужно осторожно и дозировано

Чрезмерно частые и ненужные ускорения – главная причина повышенного расхода топлива. При этом следует помнить, что резкие старты с места кроме расхода топлива также плохо сказываются на состоянии двигателя и коробки передач из-за резких и сильных нагрузок. Как ни странно, но идеальным вариантом для города будет ездить в пределах установленной скорости. Самый оптимальный расход для каждого автомобиля будет индивидуальным и его нужно рассчитывать исходя из данных бортового компьютера.

Использование дорожных условий – залог успеха

Помимо резких ускорений, проблемой при расходе топлива также является резкое торможение, ведь после него всегда нужно ускоряться. В городском режиме всегда смотрите на несколько светофоров вперед, а, например, на склонах следует ускоряться еще в момент спуска, чтобы подниматься вверх автомобилю было проще и менее затратно в плане топлива.

Круиз-контроль – не панацея от увеличенного расхода

Данная функция действительно помогает немного экономить топливо во время движения по ровной дороге, а вот на трассах, где много спусков и подъемов, водителям рекомендуют ее выключать и регулировать подачу топлива самостоятельно, что поможет в результате получить меньшие показатели расхода на бортовом компьютере.

Снимите с машины все ненужные вещи

Речь идет о багажниках на крыше, кенгурятниках, внешних запасных колесах и т.д. Каждый дополнительный элемент снаружи на авто увеличивает сопротивление воздуху, что влияет на расход топлива. Расчеты свидетельствуют, что на скорости 120 км/ч багажник на крыше увеличивает сопротивление воздуха на 39%.

Управление климатическими системами

Если с кондиционером в осенне-зимний период отпадает вопрос, то с обогревом также нужно быть аккуратным. Так, при включении обогрева переднего или заднего стекла у автомобиля расход топлива может возрасти примерно на 1 литр, поэтому в большинстве случаев водителю достаточно включить лишь обдув переднего стекла, чтобы обеспечить себе и достаточную видимость, и тепло в салоне.

Маленькая нагрузка – залог маленького потребления топлива

Если вы постоянно катаетесь по городу, то из багажника можно выложить половину вещей, которые остались там еще с дальней поездки в другой конец страны. Также, в идеале, стоит пересмотреть все вещи, которые вы возите с собой, ведь каждые 100 кг багажа также увеличивают расход примерно на 1 литр на 100 километров.

Как сообщал Курсор, 1 сентября произошло падение максимальной стоимости бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания в Израиле на 0,21 шекеля до 6,37 шекеля за литр.

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