Автопилот Tesla снова подорожает

Tesla снова повышает стоимость доступа к режиму автопилота Full Self-Driving (FSD), который находится в стадии бета-тестирования.

Об этом пишет BIZUA.

Глава Tesla Илон Маск объявил на своей странице в Twitter, что комплекс будет стоить 12 000 долларов в США с 12 января. Это на две тысячи долларов больше, чем раньше. Стоимость месячной подписки на FSD также возрастет до 199 долларов США.

На автопилот, испытания которого еще не завершены, это уже второе повышение цен с момента запуска год назад: сначала FSD стоил $8 000, затем $10 000, а с 12 января он будет стоить $12 000.

Курсор уже писал, что Tesla обесценилась на 175 миллиардов долларов после твита Маска о распродаже акций. По оценке Tesla, компания потеряла почти 175 миллиардов долларов, что стало самым большим двухдневным падением за 14 месяцев, поскольку рост акций потерял импульс на фоне множества негативных новостей.

Также мы писали, что Илон Маск заявил о невозможности уничтожения криптовалюты. Комментируя строгие запреты Китая на криптовалюты, бизнесмен сказал, что уничтожить криптовалюту невозможно, но правительства могут замедлить ее распространение.

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