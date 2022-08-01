Bentley отложил выпуск своего первого электрического автомобиля

В интервью генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк признался, что запуск электромобиля был отложен до 2026 года. Исполнительный директор отказался комментировать причину задержки.

Bentley Group перешла на полностью электрический бренд автомобилей, но компания потерпела неудачу, отложив запуск своего первого электромобиля.

Хотя точная причина остается загадкой, Холлмарк отметил, что процесс создания автомобиля сложен: «компании приходится выполнять подготовительную работу, которую она никогда не делала для предыдущих программ». Похоже, что Bentley — не единственная модель, производство которой отложено, так как Automobilwoche сообщает, что первый Audi на базе Artemis будет отложен до конца 2026 года.

Несмотря на проблемы, Холлмарк утверждает, что дебют автомобиля запланирован на 2025 год. Пока о модели известно немного, но, похоже, что первоначальные предположения о кроссовере были ошибочными.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.