BMW прекратила производство электрокара i3

Фактически, о решении сократить производство электрической модели BMW i3 стало известно в 2019 году. Однако производитель все это время готовил подходящую замену.

Немецкий бренд BMW прекратил производство модели i3 со специальной версией HomeRun Edition. Электромобиль был продан в количестве 250 000 единиц за девять лет.

Все началось с того, что в 2011 году компания BMW запустила инициативу по созданию электромобилей Project i.

Производство спортивного i8 прекратилось в 2020 году, и теперь настала очередь i3.

В честь девятилетия выпуска модели BMW завершает наследие i3 выпуском версии HomeRun Edition.

Ограниченный всего 10 экземплярами, этот эксклюзивный i3 будет первым (и последним), предлагаемым в двух вариантах окраски экстерьера BMW Individual Frozen — Frozen Dark Grey и Frozen Red II.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.