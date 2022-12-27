Что делать водителю, если под колеса авто попало животное

Иногда водитель даже не успевает нажать на тормоза, а иногда животное само неожиданно может броситься под колеса.

Бывает так, что водителю под колеса попадает животное. В городе в основном жертвами становятся беспризорные собаки или кошки, а за пределами населенного пункта попасть в ДТП могут дикие звери.

Об этом говорится в материале портала Pidgorodne.

Отмечается, что иногда водитель даже не успевает нажать на тормоза, а иногда животное и само неожиданно может броситься под колеса. Что же делать в таких случаях?

Нарушение правил

Наезд на домашнее или дикое животное – это тоже ДТП, поэтому при такой аварии следует поступать так же, как и в случае обычного дорожно-транспортного происшествия. Нужно остановить машину, включить аварийку и поставить соответствующий знак.

Водитель должен подойти к сбитой жертве, чтобы узнать, в каком она состоянии. Если животное погибло, получило травмы, убежало, но при этом на машине есть повреждения — необходимо вызвать полицию. Если зверь травмирован и лежит на дороге – его нужно отвезти в ветеринарную клинику.

Алгоритм действий

Если же зверь выбежал на дорогу неожиданно или бросился под колеса авто и при этом машина получила повреждение, то компенсацию может получить водитель. И опять же, не важно: виновником ДТП стало дикое животное или домашнее.

Водитель должен вызвать полицию и установить, кому принадлежит зверь, зафиксировать повреждение авто и возможные травмы у самого водителя или пассажиров машины.

Если ДТП случилось в городе, а виновником стала домашняя собака, которую выгуливали без поводка, то именно владелец зверя будет нести денежную ответственность — как за материальный ущерб, причиненный водителю, так и за нарушение правил выгула. Аналогичное наказание действует и для ситуаций, виновником которых оказалось дикое животное.

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