В Хайфе дикий кабан напал на охранника

Дикий зверь несколько раз атаковал охранника, которому некуда было скрыться от нападения.

Дикий кабан, видимо разозленній изменением погоды, накинулся на охранника, пытавшегося защитить имущество.

Об это сообщает Голос Израиля.

Охранник попытался отбиваться от животного, но тот возобновлял свою атаку несколько раз.

Обычно дикие животные нападают на людей из-за голода или защищая свою территорию. Тут, видимо, кабан высмотрев что-то интересное у магазина, посчитал это уже собственным имуществом.

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