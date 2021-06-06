Эксперты устроили соревнование трех кроссоверов: BMW, Porsche и Alfa Romeo (ВИДЕО)

Блогеры с YouTube-канала carwow решили устроить эксперимент. Они организовали соревнование BMW X4 M Competition, обновленным Porsche Macan Turbo и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Сперва эти компактные кроссоверы соревновались в параллельных стартах с места, проезжая по 402 метра. После этого авто проверили на запас хода с 80 километров в час. Третьим испытанием стал тест тормозов со скорости в 113 километров в час.

Ознакомиться с соревнованием можно ниже. С уверенностью можно сказать, что гонка получилась очень эффектной и интересной. Результаты могут удивить:

Ранее Курсор писал, что BMW представила электрический седан i4. Отмечается, что BMW i4 станет главным и ключевым электромобилем компании в захвате новых рынков. Будучи электрифицированной моделью BMW 4-й серии, i4 станет опорой электрического будущего компании, работая на той же платформе eDrive EV, что и iX.

Также мы сообщали, что Volkswagen летом проведет испытания беспилотных фургонов Argo. Руководители VW и Argo созвали пресс-конференцию, чтобы сообщить обновленную информацию о своем партнерстве, которое было впервые объявлено в 2019 году как расширение «глобального альянса» VW с Ford.