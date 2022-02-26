НЕТ ВОЙНЕ! Обращение редакции «Курсора» к украинцам и всем нашим читателям

Редакция информационного агентства «Курсор» не может оставаться в стороне от того, что происходит в Украине и считает своим долгом публично высказать свою позицию. Это наш человеческий, гражданский и журналистский долг.

Уважаемые читатели «Курсора»!

В эти тяжелые для всего мира и Европы дни, мы обращаемся к вам в надежде, что наш призыв и наше заявление будут способствовать установлению мира и прекращению того кошмара, который сейчас происходит в Украине.

Редакция нашего сайта — это команда единомышленников, сколоченная в Израиле из выходцев из многих стран мира: Украины, России, Молдовы, Латвии, Беларуси и Грузии. Все мы — русскоязычные потомки евреев, украинцев и русских из постсоветского пространства. Самому молодому из нас — 18 лет, самому старшему — 53. Всех нас объединяет любовь к журналистике, которая по самой своей сути обязана способствовать установлению в мире мира, свободы, правды и дружбы.

К сожалению, наш сайт — это лишь островок правды в русскоязычном псевдожурналистском мире пропаганды, цинизма и лжи, который благодаря так называемым «российским СМИ» заполонил информпространство планеты на русском языке. Наряду с нами за эту правду и свободу в Израиле борются лишь несколько русскоязычных сайтов, которые у нас принято называть конкурентами. Однако в этот жуткий час, час, когда все люди доброй воли должны объединиться ради мира, мы называем их друзьями и единомышленниками. И просим «ни единою буквой не лгать», как писал Владимир Высоцкий, о том, что сегодня творит Российская Федерация в Украине.

Мы, граждане Израиля, Украины, России, Молдовы, Грузии, Латвии и Беларуси официально заявляем: война в Украине началась не позавчера, а весной 2014 года. Все 8 последних лет мы последовательно доказывали это своими публикациями, не солгав ни единою буквой, никогда, ни в чем. Однако с 24 февраля 2022 года эта война охватила уже всю Украину, и ее всепожирающее пламя в любой момент может перекинуться на всю Европу и даже весь мир. Поэтому мы требуем от Путина — новоявленного Гитлера, негодяя и массового убийцу — немедленно остановить военные действия! И с этих пор оставляем за собой право называть на своих страницах нынешний режим, захвативший власть в Российской Федерации, тем, кем он на самом деле и является: режимом фашистским, преступным и незаконным.

Дорогие невероятные бесстрашные украинцы! Нет таких слов, чтобы выразить, как мы восхищаемся и соболезнуем вам. Но сейчас не время скорбеть, сейчас время бороться за свою свободу. Поэтому мы шлем вам из Израиля наши самые искренние лучи поддержки! Вы обязательно победите, вы разобьете танковые колонны оккупантов, вы сохраните свое прекрасное государство, отстроите разрушенное и помянете всех своих павших героев. Мы в Израиле знаем, что значит драться за каждый куст своей земли с превосходящими силами противника.

Борітеся за свою свободу, бийтеся на вулицях і на площах, у лісах та полях, на воді та на суші! Борітеся будь-що-будь! Бийте окупантів доти, доки вони не зрозуміють: неможливо перемогти народ, який виборює свою свободу на своїй Богом даній землі. І ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся! Адже правда і Бог на вашому боці.

Слава Україні! Смерть ворогам!

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