Европейский Союз запретил поставки в россию* предметов роскоши стоимостью более 300 евро, а также автомобилей класса люкс.
Во вторник вечером соответствующее решение было официально опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу.
Согласно решению, резидентам стран ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенный перечень предметов роскоши стоимостью более 300 евро любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в россии или для использования в россии.
Кроме того, запрещается поставка в россию транспортных средств, включая автомобили, яхты и самолеты стоимостью более 50 тысяч евро, и мотоциклов стоимостью более 5 тысяч евро.
Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.
Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!