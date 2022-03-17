Евросоюз запретил экспорт элитных автомобилей в россию

В новом пакете санкций Евросоюза против россии появился пункт, запрещающий экспорт в страну автомобилей дороже 50 тысяч евро и мотоциклов дороже 5 тыся евро.

Европейский Союз запретил поставки в россию* предметов роскоши стоимостью более 300 евро, а также автомобилей класса люкс.

Во вторник вечером соответствующее решение было официально опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу.

Согласно решению, резидентам стран ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенный перечень предметов роскоши стоимостью более 300 евро любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в россии или для использования в россии.

Кроме того, запрещается поставка в россию транспортных средств, включая автомобили, яхты и самолеты стоимостью более 50 тысяч евро, и мотоциклов стоимостью более 5 тысяч евро.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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