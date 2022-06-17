Ford отзывает 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач

02:15, Вчера
Авто
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Фото: pixabay.com

Компания Ford отзывает автомобили Ford Escape (2013-2019), Ford C-Max (2013-2018), Ford Fusion (2013-2016), Ford Transit Connect (2013-2021) и Ford Edge (2015-2018).

Ford отзывает около 3,3 миллионов автомобилей в США и Канаде из-за проблем с трансмиссией, которые могут привести к повреждению автомобилей и травмам людей. Это один из крупнейших отзывов в истории американского автогиганта.

В таких автомобилях одна из втулок может быть повреждена, в результате чего трансмиссия не может переключиться в режим «паркинг» или, наоборот, неожиданно выйти из него. Это приводит к неожиданному движению автомобиля с места. Причина повреждения втулки пока не установлена. Это может быть связано с воздействием тепла и влажности.

На данный момент компании Ford известно о шести случаях повреждения автомобилей в результате этой проблемы и о четырех пострадавших людях.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии.  На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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