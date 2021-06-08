Ford вернется в сегмент компактных кроссоверов с новой моделью

Ford Maverick уже 8 июня будет официально представлен и, вероятнее всего, поступит в продажу в 2022 году.

Maverick официально представлен компанией Ford. Мы неоднократно видели этот автомобиль в дикой природе в течение прошлого года — и мы увидим его официально в течение нескольких дней. Форд представил пару тизерных фотографий знаменитого посла грузовика.

Об этом сообщает Autoblog.

«Месяцы слухов, шпионских снимков и домыслов привели к этому моменту. Это правда — Ford добавляет в модельный ряд совершенно новый небольшой пикап, и он называется Maverick», — говорится в кратком заявлении Ford. «Совершенно новый Ford Maverick дебютирует 8 июня, возрождая классическое имя и создавая новый выбор для покупателей грузовиков».

Судя по тому, что мы видели до сих пор, Maverick будет меньше Ranger и с передним приводом (с доступным полным приводом). Похоже, что он будет поставляться либо с задней подвеской с торсионной балкой, либо с независимой установкой, в зависимости от конфигурации привода. Несмотря на его цельную конструкцию, он, вероятно, понравится тем, кто скучает по меньшим размерам и разумной бережливости старого компактного Ranger .