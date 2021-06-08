Ford вернется в сегмент компактных кроссоверов с новой моделью

Maverick официально представлен компанией Ford. Мы неоднократно видели этот автомобиль в дикой природе в течение прошлого года — и мы увидим его официально в течение нескольких дней. Форд представил пару тизерных фотографий знаменитого посла грузовика.
Об этом сообщает Autoblog.
«Месяцы слухов, шпионских снимков и домыслов привели к этому моменту. Это правда — Ford добавляет в модельный ряд совершенно новый небольшой пикап, и он называется Maverick», — говорится в кратком заявлении Ford. «Совершенно новый Ford Maverick дебютирует 8 июня, возрождая классическое имя и создавая новый выбор для покупателей грузовиков».
Судя по тому, что мы видели до сих пор, Maverick будет меньше Ranger и с передним приводом (с доступным полным приводом). Похоже, что он будет поставляться либо с задней подвеской с торсионной балкой, либо с независимой установкой, в зависимости от конфигурации привода. Несмотря на его цельную конструкцию, он, вероятно, понравится тем, кто скучает по меньшим размерам и разумной бережливости старого компактного Ranger .
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Курсор сообщал, что стоимость батарей для электрокаров резко снижается. Стоимость батарей для электрокаров продолжается снижаться. При чем происходит это куда быстрее, чем предполагалось ранее аналитиками. Так, сейчас производители электрических авто приближаются к цене в 100 долларов при расчете за 1 киловатт-час емкости.