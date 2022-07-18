Honda запатентовала оригинальное техническое решение

Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

В патенте система описывается как «одновременно улучшающая аэродинамические характеристики автомобиля, не влияющая на его внешний вид и не мешающая движению на низкой скорости». По сути, Honda предлагает добавить панель-расширитель к стандартным боковым юбкам, которые выдвигаются по команде электроники.

Основная цель убирающихся «юбок» — уменьшить количество воздуха, контактирующего с шиной, и не позволить ему попасть под днище шины. Благодаря такой конструкции сохраняется перепад давления и снижается подъемная сила. Автомобиль начинает более эффективно взаимодействовать со встречным потоком воздуха, поскольку он становится более упорядоченным и, следовательно, более стабильным.

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