Илон Маск за сутки разбогател на 33 миллиарда долларов

По данным Forbes, состояние американского бизнесмена Илона Маска за день выросло на 32,6 млрд долларов и достигло 304,2 млрд долларов.

Таким образом, его состояние вновь превысило 300 миллиардов долларов. Впервые это произошло в ноябре прошлого года.

Состояние Маска выросло на 13,53%, акции Tesla подорожали до 1199,78 долларов после публикации отчета о рекордном росте поставок электромобилей в 2021 году. За год компания продала 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020 году.

Курсор ранее писал, что Илон Маск предсказал дружбу людей с роботами Tesla. Недавно Илон Маск представил концепцию человекоподобного робота Tesla. Теперь миллиардер раскрыл, как будут выглядеть отношения между помощником и человеком.

Также сообщалось, что Tesla обесценилась на 175 миллиардов долларов после твита Маска о распродаже акций. По оценке Tesla, компания потеряла почти 175 миллиардов долларов, что стало самым большим двухдневным падением за 14 месяцев, поскольку рост акций потерял импульс на фоне множества негативных новостей.

Кроме того, Илон Маск заявил о невозможности уничтожения криптовалюты. Комментируя строгие запреты Китая на криптовалюты, бизнесмен сказал, что уничтожить криптовалюту невозможно, но правительства могут замедлить ее распространение.

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