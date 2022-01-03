Илон Маск предсказал дружбу людей с роботами Tesla

Пока неизвестно, когда Tesla Bot появится в широкой продаже.

Недавно Илон Маск представил концепцию человекоподобного робота Tesla. Теперь миллиардер раскрыл, как будут выглядеть отношения между помощником и человеком.

Об этом пишет Ferra.

По словам Маска, каждый Tesla Bot сможет обладать уникальной «индивидуальностью», что, помимо прочего, позволит им подружиться с людьми. Однако он дал понять, что говорить о «владении» людьми с помощью этих роботов некорректно.

Предприниматель также поделился подробностями о разработке новой инновации Tesla. Он отметил, что этот процесс «постепенный». На первом этапе эксперты научили роботов выполнять простую работу за людей: собирать овощи или фрукты на фермах.

Цель состоит в том, чтобы роботы выполняли ту работу, которую человеку делать не нужно или опасно.

Курсор уже писал, что Tesla обесценилась на 175 миллиардов долларов после твита Маска о распродаже акций. По оценке Tesla, компания потеряла почти 175 миллиардов долларов, что стало самым большим двухдневным падением за 14 месяцев, поскольку рост акций потерял импульс на фоне множества негативных новостей.

Также мы писали, что Илон Маск заявил о невозможности уничтожения криптовалюты. Комментируя строгие запреты Китая на криптовалюты, бизнесмен сказал, что уничтожить криптовалюту невозможно, но правительства могут замедлить ее распространение.

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