Mercedes станет полностью электрическим к 2030 году

Руководство немецкого Mercedes-Benz объявило об отказе от двигателей внутреннего сгорания до 2030 года.
Глава Daimler Ола Келлениус хочет значительно ускорить темп перехода на электромобили. По его словам, новая стратегия будет представлена 22 июля, тогда журналистам расскажут больше подробностей. Однако уже есть предположение, что запланированные на 2024 и 2025 новинки постараются выпустить годом ранее.
Стоит особо отметить, что компания помимо обычных бензиновых и дизельных автомобилей не намерена оставлять в производстве и гибриды. Босс марки не планирует идти ни на какие компромиссы и полностью нацелен на выпуск электрического транспорта.
Однако не все так однозначно. Понятно, что даже к 2030 году не все рынки будут иметь достаточную инфраструктуру для успешной реализации электромобилей. Поэтому производитель не ставит перед собой конкретных жестких сроков. Двигатели внутреннего сгорания будут актуальны и после 2030 года, поэтому немцы уверены, что ДВС на некоторых рынках сохранятся.
Курсор ранее сообщал, что Volkswagen прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году. Начальник отдела продаж VW Клаус Зеллмер заявил в интервью, что автопроизводитель прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе в период с 2033 по 2035 год.