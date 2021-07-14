Mercedes станет полностью электрическим к 2030 году

Руководство немецкого Mercedes-Benz объявило об отказе от двигателей внутреннего сгорания до 2030 года.

Глава Daimler Ола Келлениус хочет значительно ускорить темп перехода на электромобили. По его словам, новая стратегия будет представлена ​​22 июля, тогда журналистам расскажут больше подробностей. Однако уже есть предположение, что запланированные на 2024 и 2025 новинки постараются выпустить годом ранее.

Стоит особо отметить, что компания помимо обычных бензиновых и дизельных автомобилей не намерена оставлять в производстве и гибриды. Босс марки не планирует идти ни на какие компромиссы и полностью нацелен на выпуск электрического транспорта.

Однако не все так однозначно. Понятно, что даже к 2030 году не все рынки будут иметь достаточную инфраструктуру для успешной реализации электромобилей. Поэтому производитель не ставит перед собой конкретных жестких сроков. Двигатели внутреннего сгорания будут актуальны и после 2030 года, поэтому немцы уверены, что ДВС на некоторых рынках сохранятся.