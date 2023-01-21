Наперекор всему миру: BMW разрабатывает двигатели внутреннего сгорания

Немецкий концерн BMW продолжает разработки не только классических автомобилей с ДВС, но и на водородном топливе.

Несмотря на тенденцию развития электромобилестроения, немецкая компания BMW не планирует полностью отказываться от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Об этом сообщает mmr.

Инженеры и конструкторы компании продолжают разработки в области совершенствования этого направления.

Главный инженер BMW Дирк Хакер заявил, что компания не отказывается от производства новых двигателей внутреннего сгорания. При этом он не раскрыл подробностей, что именно это будут за агрегаты. Ясно лишь, что, несмотря на потенциальное внедрение стандартов Евро-7 и стремление многих авиакомпаний захватить лидерство в производстве электрокаров, компания BMW не намерена «ставить крест» на ДВС.

Стоит отметить, что BMW, как и многие другие автогиганты, занимается совершенствованием собственного модельного ряда. Но при этом немецкие производители делают ставку не на электричество, а на водород.

Инженеры компании уверены, что у автомобилей на водороде есть целый ряд преимуществ перед электрокарами. Из основных достоинств можно выделить, что они, в отличие от электрокаров, не нуждаются в развитой зарядной инфраструктуре.

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