В Америке девушки пытались заправить электрокар Tesla бензином

Что такое электрокар знают даже дети. Это автомобиль, который имеет электродвигатель, призванный питаться от аккумулятора. Да само название говорит за себя! Электрокар — значит ездит на электричестве. Но известно это не всем

В США произошел вопиющий случай, который напрочь «похоронил» один из автомобилей Tesla Model 3. Все из-за того, что две американки приехали на обычную заправку, чтобы заправить свой электрокар бензином.

Окружающие мужчины просто посмеялись над ситуацией, и лишь один герой, который является автором видео, решил помочь женщинам справиться с проблемой. Мужчина объяснил, что это электрокар и он заряжается по сути от розетки. Девушки долго сомневались, и в итоге нашли под капотом какое-то отверстие для стеклоомывателя, и направили на него шланг с бензином для заправки, чему безмерно обрадовались.

Чем завершился необычный эксперимент — неизвестно, так как на этом видео прерывается. Но есть ощущение, что машина стала непригодна для езды даже на супер короткие расстояния.

Напомним, что к 2023 году бортовой компьютер Tesla превзойдет человеческий мозг.