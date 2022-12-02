Названы эффективные способы уменьшить расход топлива любого авто

Показатели расхода зависят не только от автомобиля, но и от водителя, который при наличии определенных знаний и навыков может значительно сократить потребление топлива.

В последнее время расход топлива стал одним из основных технических характеристик автомобиля. Этому посодействовали сегодняшние цены на горючее.

Об этом сообщает портал Автотема.

Современные технологии позволили автомобилям значительно меньше потреблять топливо, однако показатели расхода зависят не только от автомобиля, но и от водителя, который при наличии определенных знаний и навыков может значительно сократить потребление топлива.

1. В норме машина – в норме расход

Нет ничего удивительного в том, что невозможно добиться оптимальных показателей расхода на неисправном автомобиле. Чтобы машина служила верой и правдой и не страдала повышенным аппетитом, необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание. Обычно промежуток между ТО для современных автомобилей составляет 15 000 км.

2. Давление в шинах

Давление в шинах может существенно увеличить расход топлива. Дело в том, что колеса с низким давлением обладают высоким коэффициентом сопротивления качению, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель. Это, в свою очередь, влечет за собой повышенное потребление топлива. Чтобы этого не происходило, необходимо хотя бы раз в неделю проверять давление в шинах и поддерживать его в пределах, указанных заводом-производителем.

Доказано, что включенный кондиционер и открытые окна значительно увеличивают потребление топлива. Таким образом, чтобы добиться минимального расхода топлива, необходимо ездить с закрытыми окнами и выключенным кондиционером.

На скоростях до 80 км/ч лучше открыть окно. При более высокой скорости, например при езде по трассе, лучше закрыть окна и включить кондиционер. Дело в том, что при высоких скоростях сопротивление создаваемому открытыми окнами гораздо больше влияет на расход топлива, чем включенный кондиционер.

4. Манера езды

Огромный вклад в экономичность езды вносит стиль водительской езды. Любители погонять, которые ездят в так называемом режиме «разгон-торможения», являются самыми неэкономичными водителями. Чтобы добиться малейшего расхода топлива, следует как можно раньше переходить на повышенную передачу, держать обороты двигателя в пределах 2000 – 2500 об/мин, избегать загруженных дорог и пробок.

При этом ездить следует максимально плавно, предварительно снижая скорость перед помехой или поворотом. Следуя такому режиму езды, можно уменьшить потребление топлива на 15%.

5. Лишний вес — лишний расход

Чем больше весит машина, тем труднее приходится ее двигателю и, соответственно, тем выше расход. Чтобы не тратить лишнего, стоит выложить из машины все ненужные вещи, убрать в багажном отсеке, снять дополнительный багажник с крыши, если таковой есть – он к тому же еще негативно влияет на аэродинамику.

6. Прогрев двигателя зимой

«Греть или не греть», – этот вопрос обсуждается среди автомобилистов долгие годы. Современные двигатели не требуют продолжительного прогрева даже в зимнее время. Прогрев дольше пяти минут – это просто лишний расход топлива. Гораздо эффективнее «греться» на ходу. Для этого нужно только не давать повышенных оборотов мотору до тех пор, пока он не наберет рабочую температуру.

Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

В частности, залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.

Также Курсор информировал о том, что ученые обнаружили бактерии, которые производят топливо.