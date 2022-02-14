Названы самые популярные автомобили прошлого года

Автомобили марки Toyota стали самыми продаваемыми в прошлом году, заняв своими моделями две верхние строчки в рейтинге самых популярных автомобилей в мире.

Звание самого популярного автомобиля в мире в 2021 году вновь сохранила Toyota Corolla. По данным JATO Dynamics, модели этого семейства (представленные седаном, универсалом, хэтчбеком и спортивными версиями) нашли в общей сложности 985 тысяч покупателей.

Больше всего «Королы» в прошлом году были проданы в Китае (322 тысячи единиц), США (249 тысяч единиц) и Европе (191 тысяча единиц).

На втором месте в списке мировых бестселлеров находится кроссовер Toyota RAV4, который был продан в количестве 965 830 единиц, что на один процент больше, чем в 2020 году. Замыкает тройку лидеров кроссовер Honda CR-V, продажи которого упали на 2% до 713 143 единиц.

В четвертом ряду расположился еще один «японец» — бизнес-седан Toyota Camry, который показал результат в 617 тысяч продаж (+ 7%). Пятое место занимает американский электромобиль Tesla Model 3, который в прошлом году выбрали 592 тысячи человек (+ 68%).

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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