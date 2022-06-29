Nissan останавливает производство автомобилей в россии

Решение связано с экономической ситуацией в россии, которая пострадала от жестких международных санкций после вторжения в Украину.

Японская компания Nissan Motor Co Ltd. прекратит производство автомобилей в россии* на всю первую половину финансового года, который начался 1 апреля. Об этом на собрании акционеров 28 июня объявил генеральный директор компании Макото Учида.

Учида сказал, что ситуация «может стать более серьезной и затяжной».

Он заявил, что рабочие уже были проинформированы о решении, и автопроизводитель продолжит следить за ситуацией и «минимизировать ее последствия».

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.