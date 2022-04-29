Nissan отложил запуск спорткара Z

Nissan решил отложить коммерческий запуск спортивного автомобиля Z. Причиной называются логистические проблемы. В компании заявили, что дата запуска на японском рынке «сдвинута на лето».

Японский бренд Nissan представил долгожданный спорткар Z почти год назад. Продажи преемника знаменитого 370Z должны были начаться в Японии весной 2022 года.

Однако продажи 400-сильного спортивного автомобиля так и не начались. В качестве официальной причины была названа проблема глобальной цепи поставок.

Японское информационное агентство Nikkei отметило, что запуск может состояться между июлем и сентябрем.

Одной из возможных причин задержки называют «продолжающийся дефицит полупроводников и нарушение цепочки поставок» в связи с распространением COVID-19.

Запуск спортивного автомобиля на рынке США также запланирован на весну этого года, однако Nissan отказался комментировать дату запуска на других рынках.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.