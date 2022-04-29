Появились неожиданные подробности выхода Renault с российского рынка

Французский автопроизводитель Renault принял решение «продать» москве свою долю в российских автокомпаниях всего за один рубль с возможностью обратного выкупа в будущем.

Renault в россии принадлежит несколько заводов — в Москве «Автофрамос» и «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске. Французы решили избавиться от обоих активов.

Таким образом, автопроизводитель передаст акции своего завода «Автофрамос» властям москвы. Предполагается, что на заводе будет налажено производство других автомобилей, не исключено, что Lada.

Renault планирует передать свою долю в АвтоВАЗе Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Это будет «рублевый договор» с возможностью выкупа акций в течение 5-6 лет.

Таким образом, Renault фактически передаст россии долю в своих компаниях, чтобы они не оставались в пределах токсичной террористической страны.