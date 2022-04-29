Появились неожиданные подробности выхода Renault с российского рынка

Renault в россии принадлежит несколько заводов — в Москве «Автофрамос» и «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске. Французы решили избавиться от обоих активов.
Таким образом, автопроизводитель передаст акции своего завода «Автофрамос» властям москвы. Предполагается, что на заводе будет налажено производство других автомобилей, не исключено, что Lada.
Renault планирует передать свою долю в АвтоВАЗе Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Это будет «рублевый договор» с возможностью выкупа акций в течение 5-6 лет.
Таким образом, Renault фактически передаст россии долю в своих компаниях, чтобы они не оставались в пределах токсичной террористической страны.
Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.
Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!