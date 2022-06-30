Производство автомобилей Mercedes-Benz A-Class и B-Class прекратится в 2025 году

Ранее Mercedes объявил о сокращении своего модельного ряда начального уровня с семи стилей кузова до четырех в стремлении продвинуться на более высокий рынок.

В новом отчете германской газеты Handelsblatt говорится, что Mercedes прекратит выпуск A-класса и B-класса после того, как производство текущего поколения завершится в 2025 году.

Члены совета директоров Mercedes уже приняли решение об отказе от преемника A-класса, тогда как его более практичный и менее популярный семейный минивэн B-класса также покинет конвейер. Тем не менее, нынешнее поколение A-класса и B-класса получает обновление в середине этого года, что продлит их жизненный цикл до 2025 года.

В то время как хэтчбек и седан A-класса и минивэн B-класса будут сняты с производства, официальные лица Mercedes, как сообщается, дали зеленый свет преемникам других компактных моделей. К ним относятся CLA, вероятно, как в четырехдверном купе, так и в пятидверном кузове Shooting Brake, а также внедорожники GLA/EQA и GLB/EQB.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.