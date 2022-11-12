Расход топлива авто: почему реальные показатели отличаются от заявленных

Тесты показали, что автопроизводители занижают «аппетиты» своих автомобилей на треть, а иногда и больше — в зависимости от объема двигателя.

Многие автовладельцы замечали, что в инструкции по эксплуатации автомобиля указан один расход топлива, но на самом деле он обычно больше. Эксперты объяснили, насколько отличается заявленный расход топлива от реального и от чего это зависит.

Об этом говорится в материале портала today.ua.

Отмечается, что расход топлива зависит от нескольких факторов. К примеру, от погодных условий, от ситуации на дороге и от манеры вождения. Значительно увеличивают расход топлива рывки с места и резкое торможение.

Так, в паспорте популярной корейской малолитражки отмечено, что у нее средний расход топлива составляет 5,6 л на 100 км пути. Зимой такой автомобиль реально тратит 8,3 л на 100 километров.

Эксперты считают, что для того чтобы определить реальный расход топлива, нужно к паспортному значению добавить 2-3 литра.

«Тесты клубов ADAC и ACE ранее показали, что автопроизводители занижают «аппетиты» своих автомобилей на 30%, тесты Международного совета по чистому транспорту – на 38%, а тесты Lease Plan – от 36% до 45%, в зависимости от объема двигателя», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

В частности, залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.

Также Курсор информировал о том, что ученые обнаружили бактерии, которые производят топливо.