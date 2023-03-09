Сколько может проехать авто при горящей лампочке уровня топлива: ответ экспертов

У многих современных автомобилей борт-компьютер обычно показывает расстояние, оставшееся при критически низком уровне топлива, но даже в таких случаях машины едут дальше, чем показывает электроника.

Британский сайт Compare The Market провел исследование на тему того, сколько сможет проехать автомобиль при лампочке уровня загоревшегося уровня топлива.

Для этого коллеги из Туманного Альбиона протестовали 96 самых популярных машин, оснащенных бензиновыми двигателями, пишет портал Автотема.

Так, большинство водителей считают, что они могут преодолеть всего около 40 километров после включения лампочки, но на практике это число вдвое больше. У многих современных автомобилей борт-компьютер обычно показывает расстояние, оставшееся при критически низком уровне топлива, но даже в таких случаях, как было установлено в исследовании, машины едут дальше, чем показывает электроника.

Хотя средний упреждающий световой сигнал загорается, когда емкость резервуара составляет одну десятую от его емкости, практически нет никакой гарантии, как далеко он уйдет. Цифры – только указание.

Чаще сигнальная лампа загорается, когда уровень топлива опускается примерно до 10%. То есть если бак у машины, например, на 60 литров, то индикатор появится тогда, когда горючего остается 6 литров. Но и это, конечно, условные данные – на самом же деле на расход влияет ряд факторов, таких как дорожная обстановка, температура воздуха, сила торможения и ускорения, количество пассажиров и багажа.

Как сообщал Курсор, эксперты назвали лучший годовой пробег для автомобиля.

Кроме того, мы информировали о пяти причинах, почему автомобиль уводит в сторону.

Также Курсор писал о том, что плотность автотранспорта в Израиле одна из самых высоких в мире.