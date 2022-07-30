СМИ: Renault потерял 1,36 млрд евро за полгода

Французский автопроизводитель Renault потерял 1,36 млрд евро в первой половине этого года из-за ухода с российского рынка.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, убыток был получен в результате списания стоимости российских предприятий на 2,2 млрд евро.
Однако производитель прогнозирует положительные результаты на второе полугодие. По данным компании, операционная маржа за первое полугодие составила 4,7% по сравнению с 2,1% за аналогичный период прошлого года. Принимая это во внимание, аналитики повысили свой прогноз рентабельности на весь год до уровня выше 5%.
«Несмотря на неблагоприятные факторы, связанные с остановкой производства в россии*, кризисом полупроводников и инфляцией затрат, группа продолжит улучшать свои операционные показатели», — заверил Лука де Мео, исполнительный директор компании.
Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.
Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.