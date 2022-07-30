СМИ: Renault потерял 1,36 млрд евро за полгода

Компания Renault заявила, что ее стратегия продажи меньшего количества продукции по более высоким ценам приносит свои плоды.

Французский автопроизводитель Renault потерял 1,36 млрд евро в первой половине этого года из-за ухода с российского рынка.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, убыток был получен в результате списания стоимости российских предприятий на 2,2 млрд евро.

Однако производитель прогнозирует положительные результаты на второе полугодие. По данным компании, операционная маржа за первое полугодие составила 4,7% по сравнению с 2,1% за аналогичный период прошлого года. Принимая это во внимание, аналитики повысили свой прогноз рентабельности на весь год до уровня выше 5%.

«Несмотря на неблагоприятные факторы, связанные с остановкой производства в россии*, кризисом полупроводников и инфляцией затрат, группа продолжит улучшать свои операционные показатели», — заверил Лука де Мео, исполнительный директор компании.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.