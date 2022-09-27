Создана автокраска, убирающая царапины за полчаса

В Южной Корее разработали полимерное покрытие, способное к быстрому и многократному самовосстановлению под действием инфракрасного излучения.

Царапина на автомобиле может надолго испортить настроение и потребовать совсем не дешевого ремонта. Однако новый материал, созданный учеными из Корейского института химической технологии, сэкономит и нервы, и деньги.

Он не просто самовосстанавливается, но способен делать это в естественных условиях и быстро. Оставив поцарапанную машину на стоянке, владелец может вернуться и найти ее как новую, пишет ACS Applied Polymer Materials.

Отмечается, что покрытие было получено на основе акрилового многоатомного спирта, молекулы которого соединяются друг с другом за счет блокированных карбамидных связей. Это «узкоспециализированный» вариант ковалентной связи, способной к многократному обратимому разрыву и восстанавливающейся под действием тепла, создающееся за счет внедрения в структуру полимера органического фототермического красителя.

Эксперименты с новым материалом показали, что благодаря комбинации полимера с красителем царапины на нем восстанавливаются уже за полчаса пребывания на обычном дневном солнечном свете. А если и это кажется слишком долгим, можно найти разные средства концентрации излучения: так, с помощью обычного увеличительного стекла повреждения самозалечивались за какие-то 30 секунд.

Издание отмечает, что такой материал выглядит намного практичнее и перспективнее аналогичных покрытий. Как правило, им требуется намного больше энергии для самовосстановления.

В то же время полимерный материал прозрачен, наносить его можно поверх обычной краски и с помощью стандартных методов. Корейские разработчики считают, что он найдет применение не только в автомобильной промышленности, но и на множестве других устройств, которым постоянно угрожают царапины, включая смартфоны.

Как сообщал Курсор, чернила разных цветов, используемые для нанесения краски на татуировки, содержат опасные вещества, которые попадают в кровь и вызывают рак.

Также Курсор информировал о том, как надежно защитить экран телефона от царапин.