Татуировки: эксперты предупредили о рисках развития рака

Чернила разных цветов, используемые для нанесения краски на татуировки, содержат опасные вещества, которые попадают в кровь и вызывают рак.

Татуировки несут в себе скрытую опасность, повышая риски заболевания онкологическими заболеваниями. Это происходит из-за содержания в чернилах активных химических соединений, которые провоцируют рак.

Такое вещество, как «АЗО», которое входит в состав татуировочных чернил, а также автомобильных красок, является очень опасным, сообщили dailymail.co.uk.

Более ранние исследования уже выявили критичный вред, который несут в себе краски красного цвета. Опыты показали, что после их использования у крыс повышались риски рака печени.

Исследователи из Государственного университета Нью-Йорка доказали, что большая часть из 56 разных татуировочных чернил содержат азопигменты, которые приводят к раку.

По мнению ученых, бизнес татуировок не имеет контролирующих организаций в США, хотя у 30% американцев есть татуировки.

В Европе органы контроля уже запретили применение синих и зеленых азопигментов из-за их опасности и вероятности образования рака.

Таким образом, помимо бактериальной инфекции, которую может подхватить человек на процедуре тату, и помимо заболеваний типа гепатита B и C, которые передаются через кровь, человек рискует получить онкологические болезни.

Кроме красных, синих и зеленых чернил, врачи выявили вредные вещества в черных чернилах. Ученые обнаружили, что 83% протестированных черных чернил содержали очень опасный канцероген, «полициклический ароматический углеводород».

Ранее «Курсор» писал, что ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца.