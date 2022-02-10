Стало известно, когда Tesla начнет выпускать автомобили на берлинском заводе

Источники сообщают, что Tesla в данный момент находится на на заключительном этапе процесса утверждения производства автомобилей на заводе в Берлине.

Производство на заводе Tesla (TSLA.O) в Берлине начнется не раньше середины марта.

Об этом пишет Reuters.

Tesla все еще ожидает окончательного разрешения местных властей на начало производства.

СМИ сообщили, не ссылаясь на источники, что власти в настоящее время все еще проверяют меры безопасности на заводе.

Представитель государственного министерства охраны окружающей среды сказал, что «мы не называем конкретную дату», но «мы находимся на заключительном этапе процесса утверждения».

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск написал в Твиттере, что посетит завод в Берлине в середине февраля.

Представитель Tesla в Германии не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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