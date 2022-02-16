Стало известно, в какой стране самые дешевые электромобили

Автоэксперты из Великобритании при помощи несложных подсчетов выяснили, что самые дешевые электромобили в Макао, а самые дорогие — в Сингапуре.

Эксперты с сайта Confused решили выяснить, в каких странах мира дешевле всего купить электромобиль. Чтобы не делать слишком сложных расчетов, аналитики решили просто проанализировать стоимость одной модели в разных странах.

Американский электрический седан Tesla Model 3 стал эталонной моделью. Выбор объясняется очень просто. Model 3 — самый популярный электромобиль в мире.

Самая дешевая Model 3 оказалась в Макао. Это специальный административный район Китая. Далее следуют Китай, Румыния, Япония и Франция.

Соединенные Штаты, родина этого электромобиля, находятся на восьмом месте.

Самая дорогая Tesla Model 3 находится в Сингапуре. Это связано с очень высокими налогами на покупку автомобиля в этой стране. За ним следуют Израиль, Израиль, Чешская Республика и Дания.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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