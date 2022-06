Tesla, Ford и GM повысили цены на свои электромобили

Tesla Inc, Ford Motor Co, General Motors Co, Rivian Automotive Inc и Lucid Group Inc в последние месяцы подняли цены на несколько моделей электромобилей.

GM, например, на прошлой неделе поднял цену на свой электрический пикап GMC Hummer на $6,25 тыс. Сейчас цена колеблется примерно от $85 000 до $105 000.

Между тем, Tesla с начала года трижды повышала цену на свой внедорожник Model Y, увеличив ценник примерно на 9%. Сейчас цена модели составляет $69,9 тыс.

Средняя цена электромобиля в США в мае подскочила на 22 процента по сравнению с годом ранее и составила около 54 000 долларов. Для сравнения, средняя цена автомобилей с двигателями внутреннего сгорания за тот же период выросла на 14 процентов и составила около 44 400 долларов.

