Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США

Ранее компания сообщала, что июнь стал рекордным месяцем в истории бренда по объему производства. Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 год

Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.

За этот период Tesla продала 179 574 автомобиля. Ранее компания сообщала, что июнь стал рекордным месяцем в истории бренда по объему производства. BMW занял второе место с показателем 133 209 автомобилей, снизившись на 11%, а Lexus — третье место с показателем 112 296 автомобилей, снизившись на 19%. Mercedes-Benz занял четвертое место с результатом 110 584 проданных автомобилей, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Audi, другой немецкий бренд из «большой тройки», снизился на 35% с 67 086 проданными автомобилями. Однако в сегменте электромобилей она уступает только Tesla с 6 617 проданными единицами. Однако если учесть продажи всех электромобилей альянса Hyundai-Kia, в который также входит премиальный бренд Genesis, то он опустится на второе место: трем брендам вместе удалось продать 27 746 автомобилей.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.