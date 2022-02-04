Tesla отозвала более 800 тысяч автомобилей из-за проблем с звуковым сигналом ремня безопасности

Tesla отзывает более 817 000 автомобилей в США, потому что звуковой сигнал напоминания о непристегнутых ремнях безопасности может не звучать, когда автомобили запущены, а водитель не пристегнут.

Компания Tesla отзывает более 817 000 автомобилей в США, из-за того, что звуковой сигнал напоминания о непристегнутых ремнях безопасности может не звучать, когда автомобиль запущен. а водитель не пристегнут.

Об этом сообщает Independent.

Это распространяется на Model S 2021 и 2022 годов, Model X, а также на Model 3 2017–2022 годов и Model Y 2020–2022 годов.

Следуя закону, звуковой сигнал должен звучать при запуске транспортного средства.

Компания обещает исправить проблему в начале этого месяца.

Официальные представители компании заявили, что нет информации о каких-либо авариях

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО.

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