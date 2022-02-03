Стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО

Вторая израильская компания, помимо NSO Group, использовала недостаток в системе безопасности iPhone для взлома телефонов, сообщили Reuters многочисленные источники.
Об этом пишет Times of Israel.
Пять человек, знакомых с этим вопросом, заявили, что QuaDream получила эту возможность в прошлом году, примерно в то же время, что и NSO, что позволило компаниям взламывать телефоны без необходимости перехода по ссылке.
Билл Марчак, исследователь безопасности из Citizen Lab, сказал Reuters, что так называемые «нулевые клики» компании, похоже, «на одном уровне» с возможностями NSO.
Курсор ранее писал, что начальник израильской полиции пообещал исправить случаи злоупотребления властью. Комиссар полиции Коби Шабтай заявил в четверг, что если были случаи, когда израильская полиция злоупотребляла своими полномочиями, внедряя в мобильные телефоны людей шпионское ПО NSO, полиция это исправит.
Кроме того, в Польше признали, что страна купила мощное израильское шпионское программное обеспечение NSO Group. Самый влиятельный политик Польши признал, что страна купила мощное шпионское программное обеспечение у израильского производителя программ наблюдения NSO Group, но отрицает, что оно использовалось для преследования его политических оппонентов.
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