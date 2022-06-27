Toyota отзывает кроссоверы из-за отваливающихся колес

Отзыву подлежат 2 700 единиц техники — 2 200 в Европе, 260 в США, 10 в Канаде и 110 в Японии. Причина — болт ступицы колеса может ослабнуть во время движения.

Компания Toyota объявила об отзыве своего первого серийного электромобиля bZ4X, который японцы позиционировали как самый совершенный автомобиль. Оказалось, что у новинки могут отваливаться колеса.

Как стало известно, отзыву подлежат 2 700 единиц техники — 2 200 в Европе, 260 в США, 10 в Канаде и 110 в Японии. Причина — болт ступицы колеса может ослабнуть во время движения, и колесо «отвалится».

После появления информации об отзыве электромобилей Toyota акции компании упали на 0,7%.

Следует отметить, что Toyota bZ4X базируется на модифицированной модульной платформе TNGA-e с полностью независимой подвеской, специально разработанной для автомобилей с электроприводом.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.