Toyota представила новый бюджетный кроссовер

Японская компания Toyota пополнила свой модельный ряд новым компактным кроссовером Urban Cruiser Hyryder. Новинка была создана при участии компании Suzuki. Кроссовер сочетает в себе черты и характеристики обоих производителей.
Передняя часть кроссовера достаточно выразительна. Узкие дневные ходовые огни визуально сочетаются с темной пластиковой вставкой с хромированными элементами. Фары установлены по бокам воздухозаборника. Накладки на задний бампер и утяжеление стали характерными для данного сегмента.
Интерьер новинки оформлен в соответствии с современными тенденциями. Предусмотрена 7-дюймовая приборная панель и 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают 6 подушек безопасности.
Кроссовер относится к сегменту бюджетных автомобилей. Его цена начинается от 14 тысяч долларов.
Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.
Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.