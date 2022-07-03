Toyota представила новый бюджетный кроссовер

Toyota совместно с Suzuki представила кроссовер Urban Cruiser Hyryder, который сочетает в себе характеристики обоих производителей и будет стоить 14 тысяч долларов.

Японская компания Toyota пополнила свой модельный ряд новым компактным кроссовером Urban Cruiser Hyryder. Новинка была создана при участии компании Suzuki. Кроссовер сочетает в себе черты и характеристики обоих производителей.

Передняя часть кроссовера достаточно выразительна. Узкие дневные ходовые огни визуально сочетаются с темной пластиковой вставкой с хромированными элементами. Фары установлены по бокам воздухозаборника. Накладки на задний бампер и утяжеление стали характерными для данного сегмента.

Интерьер новинки оформлен в соответствии с современными тенденциями. Предусмотрена 7-дюймовая приборная панель и 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают 6 подушек безопасности.

Кроссовер относится к сегменту бюджетных автомобилей. Его цена начинается от 14 тысяч долларов.