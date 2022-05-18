В россии будут производить автомобили советских времен

На российских автомобильных заводах могут начать производиться автомобили бренда «Москвич». Все это делается для того, чтобы заводы не простаивали, а у людей была работа.

Сейчас существует очень большая вероятность того, что россия* может попытаться возродить бренд «Москвич».

Завод Renault в москве недавно был национализирован, и сейчас российские чиновники активно думают, что делать с этим активом. Недавно мэр москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время на заводе планируется возобновить производство автомобилей «Москвич».

В мэрии заявили, что иностранный владелец закрыл завод, и было принято решение возобновить выпуск автомобилей под маркой «Москвич» советских времен, чтобы сотрудники не остались без работы.

На данный момент известно лишь то, что основным технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, который известен как производитель грузовых автомобилей.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.