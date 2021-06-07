В сети показали тестовый заезд нового автомобиля Audi (ВИДЕО)

В сети показали шпионское видео, на котором можно увидеть заезд закамуфлированного автомобиля Audi. Утверждается, что в данном случае компания тестирует модель Audi RS3 Sportback.

Предполагается, что автопроизводитель готовит к выходу машину, у которой будет установлен 5-цилиндровый мотор. На видео можно заметить, что новая модель также будет обладать звучанием двигателя, а ее поведение во время езды приятно удивляет.

Автомобиль хэтчбек Audi RS3 2022 получит свой дебют только в сентябре грядущего года. Он будет самым маленьким авто спортивного бренда Audi RS. Новая модель будет выпускаться с улучшенными характеристиками, которыми обладает теперешнее поколение.

Текущая версия RS3 развивает максимальную скорость 279,97 километров в час.

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