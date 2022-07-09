Volkswagen построит шесть аккумуляторных заводов в Европе

Volkswagen планирует иметь в общей сложности шесть заводов в Европе к 2030 году. Вместе со своими партнерами общий объем инвестиций составит 20 млрд евро.

7 июля в Зальцгиттере, Германия, состоялась церемония закладки первого завода Volkswagen по производству аккумуляторов. Значимость мероприятия подчеркивало присутствие федерального канцлера Олафа Шольца. Новый завод начнет работу в 2025 году и обеспечит 5 000 рабочих мест. И это только начало.

Volkswagen планирует иметь в общей сложности шесть заводов в Европе к 2030 году. Вместе со своими партнерами общий объем инвестиций составит 20 млрд евро. Интересно, что такая же сумма будет получена от будущих продаж собственных батарей компании. Новые заводы обеспечат работой 20 000 человек. Компания PoerCo была создана в рамках группы Volkswagen для координации нового бизнеса по производству аккумуляторов.

Следующий после Зальцгиттера завод будет построен в Валенсии, Испания. Поиск мест для остальных трех участков уже ведется. Volkswagen также намерен в будущем построить гигафабрику в Северной Америке.

Планируется, что производственная мощность завода в Зальцгиттере составит 40 ГВт-ч в год, а всех новых европейских гигафабрик — 240 ГВт-ч в год. Этого будет достаточно для производства 500 000 электромобилей в год.

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