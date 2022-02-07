Volvo и Northvolt построят в Швеции крупный завод электромобильных аккумуляторов

Руководить производством будет Адриан Кларк, бывший топ-менеджер компании Tesla. Запуск исследовательского центра запланирован на этот год, а завода по производству батарей — на 2025 год.

Компании Volvo и Northvolt объявили о планах строительства крупного завода по производству батарей для электромобилей в Гетеборге, Швеция, начиная с 2023 года. Общая емкость батарей составит до 50 ГВтч в год, что достаточно для 500 000 электромобилей.

Об этом пишет AmperCar.

Аккумуляторы, производимые на заводе, будут разработаны специально для электромобилей Volvo и Polestar. Строительство завода соответствует ранее объявленному плану по созданию совместного центра исследований и разработок, инвестиции в который составят 30 млрд шведских крон ($3,29 млрд). Руководить производством будет Адриан Кларк, бывший топ-менеджер компании Tesla. Запуск исследовательского центра запланирован на этот год, а завода по производству батарей — на 2025 год.

Стокгольмская компания Northvolt была основана в 2016 году, сумела привлечь инвестиции от Goldman Sachs и Volkswagen и планирует производить батареи общей емкостью 150 ГВт-ч в год к 2030 году. Продукция компании уже заинтересовала крупнейших мировых автопроизводителей, включая Volvo, которая к 2030 году полностью прекратит выпуск легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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