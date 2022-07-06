Volvo построит в Европе новый завод по производству электромобилей

Строительство начнется в следующем году, сборочные линии будут введены в эксплуатацию в 2024 году, а массовое производство автомобилей начнется в 2026 году.

Компания Volvo объявила о том, что построит новый завод в Европе. Предприятие, которое обойдется шведскому бренду примерно в 1,2 миллиарда евро, будет производить только электромобили. Завод будет расположен в городе Кошице на востоке Словакии.

Новый завод станет первым новым заводом Volvo в Европе с 1965 года. Строительство начнется в следующем году, сборочные линии будут введены в эксплуатацию в 2024 году, а массовое производство автомобилей начнется в 2026 году.

Планируемая мощность — до 250 000 автомобилей в год. В официальном сообщении компания отметила, что запуск предприятия позволит создать тысячи новых рабочих мест. Выбранное место позволит расширить производство, если это потребуется в будущем.

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